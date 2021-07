Clandestino senegalese terrorizzava le donne di Foggia cercando di stuprarle | finalmente arrestato…

(Di martedì 27 luglio 2021) Si sarebbe reso autore di alcune tentate violenze sessuali perpetrate nelle settimane scorse ai danni di alcuneche erano a piedi, in Via Strampelli, ain diversi momenti della giornata. Ieri sera i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del capoluogo dauno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un, di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di ordini di espulsione, aveva occupato un immobile disabitato proprio vicino alla sede del Comando Provinciale dell’Arma. I ...

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà una professionista contabile operante a ...
Tommaso Rodano per "Il Fatto Quotidiano" senigalliese scambiato per senegalese Un'affascinante combinazione di analfabetismo funzionale e razzismo imbecille, fenomeni che non mancano di manifestarsi a ...