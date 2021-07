Clamoroso | Naomi Osaka fuori a sorpresa dalle Olimpiadi

Advertising

Clamoroso nel femminile: dopo la numero 1 Ashleigh Barty, esce di scena anche la numero 2 del mondo Naomi Osaka

La giornata olimpica si apre con l'eliminazione a sorpresa diOsaka , ultima tedofora della cerimonia d'apertura di Tokyo 2020 . La tennista giapponese, numero due del ranking, ha perso malamente contro la ceca Vondrousova , che si è imposta al terzo turno ...alle Olimpiadi di Tokyo 2020.Osaka viene infatti eliminata dalla ceca Marketa Vondrousova agli ottavi di finale e deve dire così addio al torneo olimpico. Termina in due set (6 - 1 6 -...La tennista giapponese, numero due del ranking, ha perso malamente contro la ceca Vondrousova, che si è imposta al terzo turno 6-1 6-4: la sua eliminazione segue quella della Barty, n.1 Wta La giornat ...Naomi Osaka, principale favorita per l'oro in singolare, nonché assoluta padrona di casa, viene eliminata, agli ottavi di finale, per mano di Marketa Vondrousova ...