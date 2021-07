Cina-Usa, nuovi ambasciatori di lungo corso per evitare il "grande disastro" (Di martedì 27 luglio 2021) Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono ai minimi storici, ma per fortuna le due diplomazie continuano a lavorare per tenere aperti i canali del dialogo e della ricerca di una collaborazione reciproca. Un’attività diplomatica molto intensa, che oggi ha segnato un punto importante con la partenza per Washington del nuovo ambasciatore recentemente nominato da Pechino, il giovane (per gli standard cinesi) Qin Gang: 55 anni, diplomatico “di lungo corso”, già potente viceministro degli esteri molto vicino al presidente Xi Jinping (che ha sempre accompagnato all’estero), ma senza nessuna esperienza “americana” al suo attivo. Qin è partito per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Le relazioni trae Stati Uniti sono ai minimi storici, ma per fortuna le due diplomazie continuano a lavorare per tenere aperti i canali del dialogo e della ricerca di una collaborazione reciproca. Un’attività diplomatica molto intensa, che oggi ha segnato un punto importante con la partenza per Washington del nuovo ambasciatore recentemente nominato da Pechino, il giovane (per gli standard cinesi) Qin Gang: 55 anni, diplomatico “di”, già potente viceministro degli esteri molto vicino al presidente Xi Jinping (che ha sempre accompagnato all’estero), ma senza nessuna esperienza “americana” al suo attivo. Qin è partito per ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus fuggito dal laboratorio, Usa e Cina trovano l'accordo sulla exit strategy: 'Pechino ammetterà l'errore'… - EkaterinaVA8 : RT @Asiablog_it: ??#TOKYO2020 Il medagliere dei #GiochiOlimpici in questo momento: 1. ????Giappone (10 ori) 2. ????USA (9) 3. ????Cina (9) 4.… - Annalis80790333 : RT @Asiablog_it: ??#TOKYO2020 Il medagliere dei #GiochiOlimpici in questo momento: 1. ????Giappone (10 ori) 2. ????USA (9) 3. ????Cina (9) 4.… - AsiaSudEst : RT @Asiablog_it: ??#TOKYO2020 Il medagliere dei #GiochiOlimpici in questo momento: 1. ????Giappone (10 ori) 2. ????USA (9) 3. ????Cina (9) 4.… - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#TOKYO2020 Il medagliere dei #GiochiOlimpici in questo momento: 1. ????Giappone (10 ori) 2. ????USA (9) 3. ????Cina (9) 4.… -