Cina, rallenta crescita utili aziendali a giugno (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Gli utili aziendali in Cina sono cresciuti del 20%, nel mese di giugno, rispetto al +36,4% registrato nel mese precedente. Nel semestre gennaio-giugno, la crescita è stata pari a +66,9%. Si tratta del quarto mese consecutivo di rallentamento della crescita dovuto in scia agli elevati prezzi delle materie prime che stanno pesando sui margini dei profitti. Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Gliinsono cresciuti del 20%, nel mese di, rispetto al +36,4% registrato nel mese precedente. Nel semestre gennaio-, laè stata pari a +66,9%. Si tratta del quarto mese consecutivo dimento delladovuto in scia agli elevati prezzi delle materie prime che stanno pesando sui margini dei profitti.

