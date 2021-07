Cimolai cerca personale | giornata di presentazione del percorso formativo

(Di martedì 27 luglio 2021) Per partecipare bisogna iscriversi al seguente link: https://forms.office.com/r/HfvJQqjcgm (Visited 86 times, 86 visits today) Notizie Simili: Allarme ecomafie in Fvg, dai rifiuti al bracconaggio&...

All'appuntamento parteciperanno Anna D'Angelo, direttore servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione, Paola Riva Hr manager, Roberta Botti, referente selezione, ...All'appuntamento parteciperanno Anna D'Angelo , Direttore Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione, Paola Riva HR ManagerSpA, Roberta Botti , Referente Selezione, ...IMPRESE E LAVOROPORDENONE L'impresa Cimolai cerca alcune figure professionali - in particolare saldatori, manutentori, ma anche disegnatori e progettisti in 3d - che fatica a trovare sul ...Mercoledì 28 luglio alle ore 16.00, i Servizi regionali per il lavoro organizzano la presentazione aziendale di Cimolai SpA di Porcia (PN) e delle opportunità formative e occupazionali che offre. Per ...