Ciclovia culturale Bergamo-Brescia | Regione Lombardia co-finanzia con 6 milioni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 luglio 2021) Seidi euro da parte diper core la, in previsione di completamento per il 2023: è quanto chiede ufficialmente alla Giunta lombarda un ordine del giorno approvato oggi dal Consiglio regionale e sottoscritto dai consiglieri della Lega, il capogruppo Roberto Anelli e il segretario dell’Ufficio di presidenza, Giovanni Malanchini. “Il progetto dellaè di importanza strategica per il rilancio del turismo lombardo in vista della ripartenza ...