Ciclismo, Marco Villa: "Filippo Ganna è pronto. Se qualcuno lo batte domani è perché sarà andato più forte" (Di martedì 27 luglio 2021) Tra poche ore gli azzurri scenderanno in strada per la cronometro olimpica di Tokyo 2021. Filippo Ganna, campione del Mondo di specialità, è uno dei candidati principali alla conquistata di una medaglia e sogna un oro che sarebbe storico. Non sarà facile trionfare per il verbanese, però. Il tracciato della prova, infatti, è molto duro ed è decisamente più adatto alle caratteristiche di atleti come Wout Van Aert e Rohan Dennis. Gli azzurri hanno fatto oggi la ricognizione del tracciato insieme a Marco Villa, CT della nazionale maschile di Ciclismo su pista.

