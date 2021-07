Ciampi (M5S): “Commissione Sanità, la Morgante non c’è. Una nuova fuga” (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVetato alla Morgante la partecipazione all’audizione in Commissione Sanità, una nuova fuga. La dott.ssa Morgante non ha partecipato oggi alla convocazione della Commissione Sanità per l’audizione avente ad oggetto la grave situazione dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino a seguito della chiusura di alcuni reparti come pediatria. La motivazione ufficiale dell’assenza è la mancata concessione del nulla osta a partecipare da parte del Capo Gabinetto del Presidente De Luca. Venerdì c’è stato un rinvio per “approfondimenti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVetato allala partecipazione all’audizione in, una. La dott.ssanon ha partecipato oggi alla convocazione dellaper l’audizione avente ad oggetto la grave situazione dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino a seguito della chiusura di alcuni reparti come pediatria. La motivazione ufficiale dell’assenza è la mancata concessione del nulla osta a partecipare da parte del Capo Gabinetto del Presidente De Luca. Venerdì c’è stato un rinvio per “approfondimenti ...

