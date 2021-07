Chi ha il costume più sexy di questa estate? Dalla Leotta alla Buccino… (Di martedì 27 luglio 2021) Le curve di Diletta Leotta o la pelle nuda di tutte altre influencer? Con un luglio (e un giugno) così, agosto si preannuncia già bollente. Su Instagram le vip si sfidano a chi ha il costume più sexy. I follower aspettano trepidanti e sono prodighi di like e commenti positivi. Wanda come Diletta Diletta LeottaSensuale e costoso l’intero Agent Provocateur di Wanda Nara. La signora Icardi l’ha messo in valigia per il viaggio in Tanzania beccando il pieno di like. Stesso brand e tipologia per Diletta Leotta: nei commenti i follower si chiedono se il reggiseno reggerà il suo abbondante décolleté. Lei, ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 27 luglio 2021) Le curve di Dilettao la pelle nuda di tutte altre influencer? Con un luglio (e un giugno) così, agosto si preannuncia già bollente. Su Instagram le vip si sfidano a chi ha ilpiù. I follower aspettano trepidanti e sono prodighi di like e commenti positivi. Wanda come Diletta DilettaSensuale e costoso l’intero Agent Provocateur di Wanda Nara. La signora Icardi l’ha messo in valigia per il viaggio in Tanzania beccando il pieno di like. Stesso brand e tipologia per Diletta: nei commenti i follower si chiedono se il reggiseno reggerà il suo abbondante décolleté. Lei, ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi costume Francesca Cipriani al mare, il lato B è incontenibile Il costume è striminzito, il lato B è esplosivo: il risultato è una Francesca Cipriani ad alto tasso ... 'Stupenda', 'Hot', 'Una meraviglia' scrivono in molti e c'è chi azzarda: 'I panettoni a luglio'. ...

La maledizione della terrazza romana ... se qualcuno per sbaglio avesse potuto vederlo in costume e infradito sulla terrazza di casa sua, ... "Sapevo che era sfitto, ma i proprietari chi sono?" "È passato de mano in mano , è 'na patata ...

Chi ha il costume più sexy di questa estate? Dalla Leotta alla Buccino…
Chi ha il costume più sexy? Su Instagram laccetti, oblò e finestre strategiche valorizzano corpi tonici e pose sensuali. Diletta Leotta o Anna Tatangelo ...

