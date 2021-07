Che fine ha fatto Luana Ravegnini

Leggi su dilei

(Di martedì 27 luglio 2021) Dagli esordi come showgirl al successo nel ruolo di conduttrice,è stata per anni protagonista amatissima della tv italiana. Poi, il ritiro a vita privata per amore della sua famiglia: per molto tempo ha preferito dedicarsi a sua figlia. Almeno fino all’annuncio del suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo.era giovanissima quando, dopo anni di intenso studio di danza e recitazione, ha finalmente raggiunto il suo obiettivo. I suoi primi passi nel mondo pubblicitario sono stati seguiti da un fortunato esordio in televisione, grazie a Renzo Arbore e al suo show Indietro tutta: era il 1987, ...