Che brutte le Olimpiadi di Tokyo in tv (Di martedì 27 luglio 2021) C'è chi rimpiange la copertura di Sky con le sue finestre interattive e chi si spinge ancora più indietro, a quando mamma Rai faceva tutto nelle due settimane olimpiche senza necessità di faticosi slalom per lo sportivo da divano. Tokyo 2020 si sta rivelando una faticaccia anche davanti alla televisione e al computer. E' il futuro diventato presente, qualcosa cui ci si dovrà abituare in fretta visto che in autunno - restando all'Italia - milioni di calciofili si dovranno misurare con la rivoluzione della Serie A in streaming e poco più con uno schema narrativo non troppo dissimile rispetto a quanto sta accadendo per le Olimpiadi giapponesi. Molti l'hanno ...

