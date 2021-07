Charlene e Alberto di Monaco sull’orlo del divorzio: l’assenza che più ha pesato (Di martedì 27 luglio 2021) Non si placano le voci sulla crisi coniugale tra Charlene e Alberto di Monaco. Anzi nuove indiscrezioni li danno in procinto di divorziare, soprattutto dopo che la Principessa non ha potuto presenziare all’inaugurazione dei Giochi Olimpici. A decretare la fine del matrimonio tra Charlene e Alberto di Monaco, dopo dieci anni dalle nozze, è l’agenzia di stampa spagnola ABC che va ad aggiungersi alla schiera di media convinti dell’imminente separazione, tra cui il magazine tedesco Bunte, il primo a diffondere i rumors. Charlene di Monaco, bloccata in ... Leggi su dilei (Di martedì 27 luglio 2021) Non si placano le voci sulla crisi coniugale tradi. Anzi nuove indiscrezioni li danno in procinto di divorziare, soprattutto dopo che la Principessa non ha potuto presenziare all’inaugurazione dei Giochi Olimpici. A decretare la fine del matrimonio tradi, dopo dieci anni dalle nozze, è l’agenzia di stampa spagnola ABC che va ad aggiungersi alla schiera di media convinti dell’imminente separazione, tra cui il magazine tedesco Bunte, il primo a diffondere i rumors.di, bloccata in ...

