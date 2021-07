Champions League, secondo turno di qualificazione: tutti i risultati (Di martedì 27 luglio 2021) secondo turno di qualificazione alla Champions League 2021/22: passano Legia Varsavia, Malmo, Dinamo Zagabria e Ferencvaros. Ecco tutti i risultati: Flora Tallinn (Estonia)-Legia (Polonia) 0-1 (1-2 all’andata) HJK (Finlandia)-Malmö (Svezia) 2-2 (1-2) Omonia (Cipro)-Dinamo Zagabria (Croazia) 0-1 (0-2) Zalgiris Vilnius (Lituania)-Ferencvaros (Ungheria) 1-3 (0-2) Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021)dialla2021/22: passano Legia Varsavia, Malmo, Dinamo Zagabria e Ferencvaros. Ecco: Flora Tallinn (Estonia)-Legia (Polonia) 0-1 (1-2 all’andata) HJK (Finlandia)-Malmö (Svezia) 2-2 (1-2) Omonia (Cipro)-Dinamo Zagabria (Croazia) 0-1 (0-2) Zalgiris Vilnius (Lituania)-Ferencvaros (Ungheria) 1-3 (0-2) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

