Cessione del quinto: è boom. Come funziona, cosa c'è da sapere (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le forme di prestito personale, la Cessione del quinto continua a registrare numeri in crescita: +47 per cento nel primo trimestre del 2021 (rispetto al 44 per cento del totale dei prestiti del 2020). Se prima si ricorreva a questo tipo di finanziamento per far fronte a spese programmate, Come l’acquisto di un’auto o per la ristrutturazione di casa, ora invece si punta più sulla liquidità, per organizzare vacanze o matrimoni. Questo secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Finanziamenti di Prestiti Online (Gruppo MutuiOnline) che raccontano la nuova tendenza nel mercato del credito. A fare la differenza sono i tassi di interesse La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le forme di prestito personale, ladelcontinua a registrare numeri in crescita: +47 per cento nel primo trimestre del 2021 (rispetto al 44 per cento del totale dei prestiti del 2020). Se prima si ricorreva a questo tipo di finanziamento per far fronte a spese programmate,l’acquisto di un’auto o per la ristrutturazione di casa, ora invece si punta più sulla liquidità, per organizzare vacanze o matrimoni. Questo secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Finanziamenti di Prestiti Online (Gruppo MutuiOnline) che raccontano la nuova tendenza nel mercato del credito. A fare la differenza sono i tassi di interesse La ...

