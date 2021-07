Certo che Travaglio era Travaglio, ma non volgare come oggi (Di martedì 27 luglio 2021) Non era così, all’inizio non era così. Stava anima e corpo con Mani pulite, questo sì, ma quanti erano a starci? Godeva come una bestia, pubblicamente, se mettevano gli schiavettoni a qualcuno come si faceva ai tempi dei briganti, anche questo è vero. D’altronde, che facevano gli Agnelli e quindi i Mieli? O i Feltri senior? A parte, intendiamoci, godere nel chiuso di un parco? . Quante se ne potrebbero aggiungere? Che fu figlio di Repubblica e dell’Unità, quest’ultima così rimpianta. Se non dei Michele Serra. O dei Santoro e dei Mentana, quantunque sia una vita che Superchicco finge di toccarla piano. Oppure degli Augias, i quali, immersi nella cultura ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) Non era così, all’inizio non era così. Stava anima e corpo con Mani pulite, questo sì, ma quanti erano a starci? Godevauna bestia, pubblicamente, se mettevano gli schiavettoni a qualcunosi faceva ai tempi dei briganti, anche questo è vero. D’altronde, che facevano gli Agnelli e quindi i Mieli? O i Feltri senior? A parte, intendiamoci, godere nel chiuso di un parco? . Quante se ne potrebbero aggiungere? Che fu figlio di Repubblica e dell’Unità, quest’ultima così rimpianta. Se non dei Michele Serra. O dei Santoro e dei Mentana, quantunque sia una vita che Superchicco finge di toccarla piano. Oppure degli Augias, i quali, immersi nella cultura ...

Advertising

AndreaMarcucci : #Draghi non deve certo vergognarsi del suo curriculum, della sua competenza e della sua storia familiare. A vergogn… - marcodimaio : #Travaglio che alla festa di #Articolo1 dà del 'figlio di papà che non capisce un ca**o' a #Draghi (orfano del padr… - borghi_claudio : @grimmas11 Si, certo che aiuta. Però a dire la verità l'anno scorso come oggi i vaccinati erano zero e i morti eran… - patriziaandreoz : RT @rumba_magica: Stasera alla colonia di mia sorella hanno abbandonato 2 estintori. In pieno centro, pieno di turisti. E sta bene a tutti.… - claudia_bilotti : RT @AndreaMarcucci: #Draghi non deve certo vergognarsi del suo curriculum, della sua competenza e della sua storia familiare. A vergognarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Certo che LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Federica Pellegrini in finale, 4° Ceccon. A pranzo Paltrinieri Martina Carraro qui ha dato il meglio di sè in batteria a livello cronometrico e l'impressione è che la condizione non fosse quella di aprile 4.25: Non si può certo dire che manchino le sorprese e le ...

Sergio Saviane e l'invenzione del mezzo busto Un semplice dato per chiarire che era uno che non le mandava certo a dire. Le diceva lui, in prima persona, con notevole coraggio, le cose che aveva da dire. Vent'anni fa, tra i vari necrologi, ...

Certo che Travaglio era Travaglio, ma non volgare come oggi Il Foglio Certo che Travaglio era Travaglio, ma non volgare come oggi Nessuno nega che sia il risultato della sinistra più di destra mai esistita, ma adesso si esagera. Meno male che ha il conforto intellettuale di Gad ...

Con Biden tornerà il patrimonio di San Pietro Un presidente cattolico è quel che ci vuole per le rivendicazioni degli anti risorgimentali (non leghisti) che aspirano a vedere restituite le terre defraudate dai Savoia ...

Martina Carraro qui ha dato il meglio di sè in batteria a livello cronometrico e l'impressione èla condizione non fosse quella di aprile 4.25: Non si puòdiremanchino le sorprese e le ...Un semplice dato per chiarireera unonon le mandavaa dire. Le diceva lui, in prima persona, con notevole coraggio, le coseaveva da dire. Vent'anni fa, tra i vari necrologi, ...Nessuno nega che sia il risultato della sinistra più di destra mai esistita, ma adesso si esagera. Meno male che ha il conforto intellettuale di Gad ...Un presidente cattolico è quel che ci vuole per le rivendicazioni degli anti risorgimentali (non leghisti) che aspirano a vedere restituite le terre defraudate dai Savoia ...