Centracchio, ora la slovena Trstenjak per il sogno finale: 'Siamo solo all'inizio...' (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il bronzo di Odette Giuffrida c'è un'altra donna del bronzo italiano a farci sognare. È Maria Centracchio nella categoria - 63 kg, 26 anni, che alle 10 tornerà sul tatami del Budokan per la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il bronzo di Odette Giuffrida c'è un'altra donna del bronzo italiano a farci sognare. È Marianella categoria - 63 kg, 26 anni, che alle 10 tornerà sul tatami del Budokan per la ...

Advertising

Gazzetta_it : Judo: Centracchio, ora la slovena Trstenjak per il sogno finale: “Siamo solo all’inizio...” #Tokyo2020 - grafuio : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Judo Brilla sul tatami Maria #Centracchio ????! È ai quarti di finale dopo aver vinto in modo splendido i… - Orobriele : Col cuore e soprattutto con la testa! Da outsider Maria Centracchio arriva in semifinale, dove se la vedrà con la c… - Handwriting01 : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Judo Brilla sul tatami Maria #Centracchio ????! È ai quarti di finale dopo aver vinto in modo splendido i… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Judo Brilla sul tatami Maria #Centracchio ????! È ai quarti di finale dopo aver vinto in modo splendido i… -