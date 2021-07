Centracchio, che sogno! Fede nella storia. E la scherma...: il riassunto delle gare della notte (Di martedì 27 luglio 2021) nella notte italiana Federica Pellegrini conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl, Maria Centracchio la semifinale nei - 63 kg di judo, seconda vittoria per la coppia maschile di Beach ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 27 luglio 2021)italianarica Pellegrini conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl, Mariala semifinale nei - 63 kg di judo, seconda vittoria per la coppia maschile di Beach ...

Advertising

Coninews : CHE GRINTA!!! La judoka #ItaliaTeam Maria #Centracchio è in semifinale nei -63 kg di #Tokyo2020! #Judo… - dunvkirk : Il miracolo che sta facendo Maria Centracchio vi giuro, pazzesca - Stefy_1987 : RT @Coninews: CHE GRINTA!!! La judoka #ItaliaTeam Maria #Centracchio è in semifinale nei -63 kg di #Tokyo2020! #Judo @FijlkamOfficial @m… - Riccard62834742 : RT @azzurridigloria: Buonissima prova per Maria #Centracchio, che batte la judoka del #MAD #Nomenjanahary con un ippon per sottomissione. L… - tripps42 : RT @Coninews: CHE GRINTA!!! La judoka #ItaliaTeam Maria #Centracchio è in semifinale nei -63 kg di #Tokyo2020! #Judo @FijlkamOfficial @m… -