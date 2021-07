Caso camici. Il pm: "Fontana ha anteposto l'interesse personale a quello pubblico" (Di martedì 27 luglio 2021) Si è appena conclusa l’inchiesta che vede al centro delle indagini la fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui 75 mila camici, da consegnare in piena pandemia alla Regione Lombardia. La procura di Milano ha stabilito che il governatore leghista Attilio Fontana deve andare a processo per l’ipotesi di reato di concorso in “frode in pubbliche forniture” sotto il profilo dell’inadempimento di un contratto con l’amministrazione pubblica. La vicenda, stando a quanto ricostruito nell’indagine, si sarebbe conclusa con la consegna da parte di Dama S.p.A. solo di 50mila camici, perché nel frattempo, quando venne a galla il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Si è appena conclusa l’inchiesta che vede al centro delle indagini la fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui 75 mila, da consegnare in piena pandemia alla Regione Lombardia. La procura di Milano ha stabilito che il governatore leghista Attiliodeve andare a processo per l’ipotesi di reato di concorso in “frode in pubbliche forniture” sotto il profilo dell’inadempimento di un contratto con l’amministrazione pubblica. La vicenda, stando a quanto ricostruito nell’indagine, si sarebbe conclusa con la consegna da parte di Dama S.p.A. solo di 50mila, perché nel frattempo, quando venne a galla il ...

