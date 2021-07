Caso camici, chiusa inchiesta su Fontana. Il Pm: 'Ha anteposto l'interesse personale a quello pubblico' (Di martedì 27 luglio 2021) Si è appena conclusa l'inchiesta che ha visto al centro delle indagini la fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui 75 mila camici, da consegnare in piena pandemia alla Regione ... Leggi su globalist (Di martedì 27 luglio 2021) Si è appena conclusa l'che ha visto al centro delle indagini la fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui 75 mila, da consegnare in piena pandemia alla Regione ...

Agenzia_Ansa : Per i pm di Milano la 'frode' nella pubblica fornitura di camici e altri dpi venne messa in atto 'allo scopo di tut… - TgLa7 : Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4. Frode pubbliche forniture'. Anche per vicesegretario Regione - HuffPostItalia : Caso camici. Il pm: 'Fontana ha anteposto l'interesse personale a quello pubblico' - nonmipare : RT @baffi_francesco: Vogliamo tornare a parlare di Fontana, il burattino manovrato da Salvini? 'Chiuse le indagini sul caso camici: le per… - Italia_Notizie : Lombardia, caso camici: chiusa l’inchiesta della procura -