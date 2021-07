Caso Amara, l’imbarazzo dell’Anm che non sa che pesci prendere nello scontro Salvi-Storari (Di martedì 27 luglio 2021) Si taglia a fette l’imbarazzo dell’Anm milanese, i sindacalisti delle toghe costretti a non scegliere nella guerra in atto all’interno della magistratura sul Caso Amara e sulle questioni collegate, in particolare la vicenda Eni/Nigeria. C’è un “tuttavia” di troppo, però, nel comunicato limato con il bulino che l’Anm rilascia – e si intuisce fra le righe l’immensa sofferenza – dopo giorni di silenzio pesantissimo di fronte allo spettacolo indecoroso di una magistratura dilaniata dagli scontri prima di tutto ideologici e, poi, a cascata, di molti altri generi. “Come Anm Milano non possiamo che predicare il rispetto delle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) Si taglia a fettemilanese, i sindacalisti delle toghe costretti a non scegliere nella guerra in atto all’interno della magistratura sule sulle questioni collegate, in particolare la vicenda Eni/Nigeria. C’è un “tuttavia” di troppo, però, nel comunicato limato con il bulino che l’Anm rilascia – e si intuisce fra le righe l’immensa sofferenza – dopo giorni di silenzio pesantissimo di fronte allo spettacolo indecoroso di una magistratura dilaniata dagli scontri prima di tutto ideologici e, poi, a cascata, di molti altri generi. “Come Anm Milano non possiamo che predicare il rispetto delle ...

