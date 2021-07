Caso Amara, l’Anm di Milano al fianco del pm Storari: “Disagio tra i magistrati ma fiducia nel Csm. Confidiamo in accertamento dei fatti” (Di martedì 27 luglio 2021) “Non possiamo che predicare il rispetto delle forme del procedimento e ribadire la fiducia negli organi dell’autogoverno. Tuttavia, dobbiamo farci carico del Disagio espresso da una parte rilevante di colleghi del distretto per una vicenda grave e articolata”. Dopo il sostegno arrivato dai magistrati di mezza Italia per il pm di Milano Paolo Storari, per il quale il pg della Cassazione Giovanni Salvi ha chiesto al Csm il trasferimento cautelare d’urgenza e il cambio di funzioni per il Caso dei verbali di Piero Amara, sul Caso si esprime formalmente anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Non possiamo che predicare il rispetto delle forme del procedimento e ribadire lanegli organi dell’autogoverno. Tuttavia, dobbiamo farci carico delespresso da una parte rilevante di colleghi del distretto per una vicenda grave e articolata”. Dopo il sostegno arrivato daidi mezza Italia per il pm diPaolo, per il quale il pg della Cassazione Giovanni Salvi ha chiesto al Csm il trasferimento cautelare d’urgenza e il cambio di funzioni per ildei verbali di Piero, sulsi esprime formalmente anche ...

