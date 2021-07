Carovana artistica, percorsi teatrali per famiglie e ragazzi in giro per la Campania (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiAnche questa Carovana artistica di Teatro in Cammino è impegnata con nuovi spettacoli teatrali per famiglie e ragazzi. Si inizia mercoledì 28 luglio, alle ore 21, al Castello Vinciprova a Pioppi, frazione di Pollica, con “Mascherata Universale”, prodotto da Magazzini di Fine Millennio e tratto da “La storia di tutte le storie” di Gianni Rodari, per la regia di Michele Monetta, che ne cura l’adattamento con Salvatore Cipolletta e in scena Igor Canto, Valeria Impagliazzo, Paola Maddalena, Maurizio Parlati, Cristina Recupito. La compagnia mette in scena un pirotecnico ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiAnche questadi Teatro in Cammino è impegnata con nuovi spettacoliper. Si inizia mercoledì 28 luglio, alle ore 21, al Castello Vinciprova a Pioppi, frazione di Pollica, con “Mascherata Universale”, prodotto da Magazzini di Fine Millennio e tratto da “La storia di tutte le storie” di Gianni Rodari, per la regia di Michele Monetta, che ne cura l’adattamento con Salvatore Cipolletta e in scena Igor Canto, Valeria Impagliazzo, Paola Maddalena, Maurizio Parlati, Cristina Recupito. La compagnia mette in scena un pirotecnico ...

