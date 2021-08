(Di martedì 27 luglio 2021) Donatella Di Cesare risponde ai due filosofi che hanno definito il green pass una misura discriminatoria: «Non viviamo in un regime dispotico, ma in una democrazia che va salvaguardata»

Advertising

rik_musmeci : Alla logica di #Agamben non manca nulla, caro @mattiafeltri . Il Covid è stato SICURAMENTE gestito politicamente e… - zazoomblog : “Caro Agamben caro Cacciari la vera discriminazione è tra chi ha avuto il vaccino e chi no” - #“Caro #Agamben… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Agamben

a a aDirettore, ho letto con molto interesse la Tua risposta a quei fedeli che hanno inviato a Il ... in termini astrattamente generali, dal più importante filosofo italiano, Giorgio. ...Giampiero Mughini per Dagospia mughiniDago, due cose piccole piccole. La prima. Non ho mai avuto il piacere di conoscere Giorgioe me ne dolgo di avere letto soltanto due o tre dei suoi tanti libri, tutti marchiati da un'...Caro direttore, siamo combinati abbastanza male. I tre obiettivi fondamentali su cui si basa il presente e il futuro dell’Italia, cioè ...“Ecco perché dico no al Green Pass e alla logica del sorvegliare e punire”, titola l’editoriale, pubblicato ieri sul quotidiano La Stampa, con cui Massimo Cacciari ha posto una serie di domande alla s ...