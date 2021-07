Carlo Pinchetti e Montmasson | viva il cantautorato in italiano

(Di martedì 27 luglio 2021) Una chiacchierata a tre in chat con i due songwriters bergamaschi: i loro splendidi dischi, fare concerti oggi, la scena bergamasca e la situazione generale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Pinchetti

L'Eco di Bergamo

... è adornato dalle creazioni dell'artigiana del macramè Giulia. Nei giardini il pubblico è ... Nei giardini sarà presente una mostra fotografica curata daMogiani , artista e fotografo già ...Il brano fa parte del progetto solista del cantautore, in uscita il 14 aprile.è la voce dei Lowinsky. Durante i mesi di lockdown e di sospensione forzata dell'attività live, ha dato vita al suo progetto solista, che uscirà il 14 aprile, grazie alla ...Dal 29 luglio al 1 agosto, a Ink Club la prima sera e poi a Edoné, l’Esposizione universale del musicista orobico. 2 palchi + 1, 81 cantautori e band. Una celebrazione della musica made in Bergamo ...Per la prima volta si aprono le porte di un luogo magico nella Capitale. I Giardini del Museo Nazionale Etrusco vengono inaugurati e consegnati ai romani e presentano il Villa Giulia Temporary Garden.