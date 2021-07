Carlo Conti, toccante dedica ad una grande donna: “Amore mio…” – FOTO (Di martedì 27 luglio 2021) Il conduttore televisivo toscano lo ha comunicato con semplici e affettuose parole. Carlo Conti, celebre presentatore e autore televisivo ha voluto fare una dedica alla sua amata consorte Francesca Vaccaro.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 27 luglio 2021) Il conduttore televisivo toscano lo ha comunicato con semplici e affettuose parole., celebre presentatore e autore televisivo ha voluto fare unaalla sua amata consorte Francesca Vaccaro.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Robcommentary : Se in due giorni di mare non divento Carlo Conti a chi mi devo rivolgere? - zazoomblog : Carlo Conti il dolce messaggio per la moglie Francesca Vaccaro nel giorno del suo compleanno - #Carlo #Conti… - GiannaBozzali : Carlo Conti, il moderno interprete dello Sfincione Bianco di Bagheria - pastaeacido : mi hanno buttata sulla spiaggia e ne sono uscita carlo conti (per davvero però, la melanina mediterranea) - carlo_conforti : RT @catenaaurea66: Persone amiche stanno facendo i conti con effetti molto seri e persistenti del vaccino. Segnalo casi di uomini che hanno… -