Carceri | Garante detenuti Campania scrive a Cartabia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLettera al ministro della Giustizia, Marta, daldeidella, Samuele Ciambirello, per chiedere la revisione della composizione della commissione ispettiva istituita dal DAP ”per fare luce sull’origine delle rivolte deiavvenute negli istituti penitenziari nel marzo 2020, sui comportamenti adottati dagli operatori penitenziari per ristabilire l’ordine e la sicurezza e su eventuali condotte irregolari o illegittime poste in essere”. Nella lettera Ciambrielloche ”la composizione della Commissione, proposta dal DAP, a ...