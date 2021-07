Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli chiude nono (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il primo equipaggio azzurro del Canottaggio a chiudere la propria esperienza alle Olimpiadi di Tokyo è il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, che nella Finale B odierna ottiene la terza posizione, concludendo quindi al nono posto assoluto. Vittoria e settimo posto finale per l’Australia (6:57.71), che precede la Francia (6:58.52, +0.81) e l’Italia (6:58.88, +1.17). Segue la Repubblica Ceca (6:59.19, +1.48), più staccate la Germania (7:01.21, +3.50) ed il ROC, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il primo equipaggio azzurro delre la propria esperienza allediè ildi, che nella Finale B odierna ottiene la terza posizione, concludendo quindi alposto assoluto. Vittoria e settimo posto finale per l’Australia (6:57.71), che precede la Francia (6:58.52, +0.81) e l’Italia (6:58.88, +1.17). Segue la Repubblica Ceca (6:59.19, +1.48), più staccate la Germania (7:01.21, +3.50) ed il ROC, il ...

Advertising

Eurosport_IT : FORZA RAGAZZI ???????? Segui la diretta testuale delle finali di canottaggio ?? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici |… - TakeMeTxJapan : Qualcuno spilli dei link twitch e non per il canottaggio grazie #Olimpiadi #Tokyo2020 #OlympicGames #GiochiOlimpici - PotereaiSith : Che bello avere tutte le olimpiadi su Discovery+, ora il canottaggio #giochiolimpici - citofonare82_2 : RT @citofonare82: Ho appena scoperto che la canoa e il canottaggio non sono la stessa cosa #Olimpiadi #Tokio2020 #giochiolimpici #ItaliaTe… - citofonare82 : Ho appena scoperto che la canoa e il canottaggio non sono la stessa cosa #Olimpiadi #Tokio2020 #giochiolimpici… -