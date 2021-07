Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo: Stefanie Horn in finale nel K1 femminile! (Di martedì 27 luglio 2021) Squillo di Stefanie Horn alle Olimpiadi di Tokyo. Nella semifinale del K1 femminile della Canoa slalom l’azzurra, che fu ottava a Rio, entra nuovamente in finale grazie al quarto crono nel penultimo atto, che ha scremato il gruppo delle contendenti da 24 a 10. Il miglior tempo, manco a dirlo, è dell’australiana Jessica Fox, la quale nonostante due secondi di penalità, è la migliore con il crono di 105.85, davanti alla slovacca Eliska Mintalova, seconda a 1.33 grazie ad un percorso netto. Bene, nonostante 4 penalità, la tedesca Ricarda Funk, terza a ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Squillo dialledi. Nella semidel K1 femminile dellal’azzurra, che fu ottava a Rio, entra nuovamente ingrazie al quarto crono nel penultimo atto, che ha scremato il gruppo delle contendenti da 24 a 10. Il miglior tempo, manco a dirlo, è dell’australiana Jessica Fox, la quale nonostante due secondi di penalità, è la migliore con il crono di 105.85, davanti alla slovacca Eliska Mintalova, seconda a 1.33 grazie ad un percorso netto. Bene, nonostante 4 penalità, la tedesca Ricarda Funk, terza a ...

Advertising

Eurosport_IT : FINALEEEE! BRAVISSIMA STEFANIE HORN ?????? Quarto tempo in semifinale nel K-1 di canoa slalom: l'azzurra può sognare… - rosetheweirdo : RT @Eurosport_IT: FINALEEEE! BRAVISSIMA STEFANIE HORN ?????? Quarto tempo in semifinale nel K-1 di canoa slalom: l'azzurra può sognare la med… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: FINALEEEE! BRAVISSIMA STEFANIE HORN ?????? Quarto tempo in semifinale nel K-1 di canoa slalom: l'azzurra può sognare la med… - Nerys__ : #Canoa Slalom K1 femminile ????Stefanie Horn qualificata alla finale delle ?? 9.15 italiane con il quarto crono… - silvanaa_twwt : RT @Eurosport_IT: FINALEEEE! BRAVISSIMA STEFANIE HORN ?????? Quarto tempo in semifinale nel K-1 di canoa slalom: l'azzurra può sognare la med… -