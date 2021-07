Candidati vaccinati | Sgarbi dà a Letta il premio | “Stro***ta del giorno”

(Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – Vittoriocommenta, col suo stile personalissimo, ciò che il segretario del Partito Democratico ha da dire sui vaccini e suialle elezioni.: “Tutti idevono essere” “Noi lanciamo la sfida a tutti – ha detto il segretario Dem in un’intervista al Corriere della Sera – Chiediamo che tutti ialle amministrative abbiano ottemperato gli obblighi vaccinali, come fa il Pd. È un messaggio forte, che tutti dovrebbero sotto scrivere. Sindaci e presidenti di Regione siano i primi a dare l’esempio“. E ancora: “Il nostro disagio è ...

e battaglia politica sul covid", questo il programma di Enrico Letta. Insomma, oggi la lotta al Covid rappresenta il "vaste programme" del Pd. Corleonesi e palermitani della ... Mentre ferve il dibattito sul Green pass e sulla necessità di arrivare a una quota più ampia possibile di popolazione vaccinata, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta alza la posta: Sul Green Pass: "Se si fanno delle norme per render il vaccino di fatto obbligatorio c'è qualcosa che continua a non essere chiaro" ... Ora il governo e' impegnato da due dure prove. Contrastare i No vax anche tramite lil Green pass ed approvare la riforma della giustizia nonostante il mal di pancia di Conte e di gran parte dei grilli ...