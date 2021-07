Campania, 236 positivi su circa 7mila tamponi. Il tasso è al 3,2% (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 236 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Un calcolo effettuato su 7.330 tamponi molecolari. Il tasso positivi-tamponi è al 3,2%. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 4, si registra anche 1 decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i posti occupati in terapia intensiva sono 10 (contro i 12 di ieri), mentre quelli di degenza ordinaria occupati sono 188, stabili rispetto a 24 ore fa. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 10 Posti letto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 236 iinnelle ultime 24 ore. Un calcolo effettuato su 7.330molecolari. Ilè al 3,2%. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 4, si registra anche 1 decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i posti occupati in terapia intensiva sono 10 (contro i 12 di ieri), mentre quelli di degenza ordinaria occupati sono 188, stabili rispetto a 24 ore fa. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 10 Posti letto ...

