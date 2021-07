Camila Giorgi-Svitolina | Olimpiadi Tokyo | orario | tv | programma | streaming

(Di martedì 27 luglio 2021)continua a stupire alledi. L’azzurro dopo aver sconfitto la ceca Karolina Pliskova affronterà ai quarti di finale l’ucraina Elina. Una sfida complicata ma nella quale la marchigiana proverà a giocarsi le sue carte a caccia del grande sogno. L’azzurra sta vivendo un fantastico momento e molto dell’andamento del prossimo match dipenderà dalla sua capacità di limitare gli errori non forzati. La spasmodica ricerca del vincente è sempre stato il marchio di fabbrica del suo gioco e anche in questa rassegna a cinque cerchi la marchigiana non si è snaturata. Per quanto ...

ItaliaTeam_it : AVANTI CAMILAAAA!! ???? Altra grande prestazione di Camila Giorgi che elimina in due set la ceca Karolína Plíšková! O… - Coninews : Al terzo turno di #Tokyo2020 Camila Giorgi batte 6-4 6-2 la ceca Karolína Plíšková, testa di serie n.5, e vola ai q… - Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - manebimus58 : RT @Coninews: Al terzo turno di #Tokyo2020 Camila Giorgi batte 6-4 6-2 la ceca Karolína Plíšková, testa di serie n.5, e vola ai quarti dove… - DeportesOlimpi : @GarbiMuguruza a @AlisonVanU (6-1 6-4), Camila Giorgi a @KaPliskova (6-4 6-2), @ElinaSvitolina a @mariasakkari (5-7… -

Ultime Notizie dalla rete : Camila Giorgi

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 28 luglio, per quanto concerne il torneo tennistico valido per le Olimpiadi di Tokyo 2020 . In campo gli azzurri Fabio Fognini e, opposti agli ottavi rispettivamente a Daniil Medvedev ed Elina Svitolina. In campo varie stelle del tennis maschile e femminile, tra le quali spicca Novak Djokovic, il quale dovrà ...Tennis Nel tennis non si ferma la corsa olimpica di: negli ottavi di finale del torneo di tennis femminile, l'azzurra (numero 58 al mondo) ha sconfitto a sorpresa e in due set (6 - 4 6 - 2) ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - E' una Camila Giorgi in grande spolvero quella che sta difendendo i colori dell'Italia ai Giochi di Tokyo2020 nel singolare femminile in corso sui campo in cemento dell' ...