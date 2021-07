Caldo africano sull’Italia | ma l’ipotesi di refrigerio

(Di martedì 27 luglio 2021) Ipotesi dimeteo per l’Italia con il. Abbiamo consultato nel dettaglio i modelli matematici dei Centri Meteo europeo e americano per un periodo di validità di 15 giorni. Se si fa eccezione di un’area estremamente ristretta del Nord Italia, altrove fa. Se la giornata di martedì vede una sosta all’ondata di calore estrema,

La giornata di domani mercoledì 28 luglio dovrebbe essere caratterizzata dalsull'Italia. Secondo quanto riportato quest'oggi da 'Sky Tg24', l'anticiclonesi dovrebbe estendere in ...Poi quello caratterizzata da afa e. Le previsioni del tempo di ilMeteo.it dicono che ... da giovedì 29 luglio, lo scenario è destinato a cambiare, con l'anticicloneche si ...Ipotesi di refrigerio meteo per l’Italia con il caldo d’Africa sull'Italia. consultato i modelli matematici dei Centri Meteo europeo ...Meteo. Caldo canicolare nei prossimi giorni. CALDO CANICOLARE E AFA ALLE STELLE, SARA' UNA SETTIMANA PESANTISSIMA. L'alta pressione africana è in fase di intensificazione sulle r ...