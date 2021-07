Calciomercato Venezia, contratto triennale per Remy (Di martedì 27 luglio 2021) Venezia - Il Venezia , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Melvin Remy , francese classe 2003, che ha sottoscritto un contratto fino al 30/6/2024. Ecco il comunicato: " Venezia FC comunica che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Melvin, francese classe 2003, che ha sottoscritto unfino al 30/6/2024. Ecco il comunicato: "FC comunica che ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Calciomercato Venezia, contratto triennale per Remy VENEZIA - Il Venezia , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Melvin Remy , francese classe 2003, che ha sottoscritto un contratto fino al 30/6/2024. Ecco il comunicato: " Venezia FC comunica che in data ...

Venezia, per l'attacco un bomber ex - Parma E fra i club che hanno sondato il suo agente c'è anche la neopromossa Venezia che sta cercando un bomber per il proprio attacco.

