Calciomercato Torino, sondaggi per Elmas e Ounas del Napoli (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Torino, i granata guardano in casa degli azzurri per rinforzarsi: nel mirino Adam Ounas ed Eljif Elmas Il Torino non vuole fermarsi a Marko Pjaca. L'arrivo del croato dalla Juventus è molto vicino, ma i granata puntano a rinforzarsi ulteriormente in avanti. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero partiti i primi contatti per portare Adam Ounas alla corte di Ivan Juric. Oltre all'algerino, in casa Napoli, la squadra di Urbano Cairo è interessata anche ad Eljif Elmas, centrocampista macedone che con Spalletti potrebbe torvare poco ...

