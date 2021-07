Calciomercato: Torino. Cairo 'Futuro Belotti? Fatta offerta importante' (Di martedì 27 luglio 2021) Il numero uno granata "Se qualcuno me l'ha chiesto? Non è una novità" BRESSANONE - "Belotti è in vacanza, quando torna parleremo con lui sia io che il ds Vagnati". Così il presidente del Torino, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Il numero uno granata "Se qualcuno me l'ha chiesto? Non è una novità" BRESSANONE - "è in vacanza, quando torna parleremo con lui sia io che il ds Vagnati". Così il presidente del, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato: Torino. Cairo 'Futuro Belotti? Fatta offerta importante' Il numero uno granata "Se qualcuno me l'ha chiesto? Non è una novità" BRESSANONE - "Belotti è in vacanza, quando torna parleremo con lui sia io che il ds Vagnati". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Bressanone, dove ha assistito allo 0 - 0 dei granata contro l'Al Fateh. "Gli abbiamo fatto un'offerta importante. Poi se lui non accetta è diverso. E' un'offerta molto molto ...

La Juve pensa al ritorno di Pjanic LYANCO ha trovato l'accordo con il Betis Siviglia da diverso tempo, ma il club andaluso non ha ancora l'intesa con il Torino per la formula del trasferimento. Per Gennaro TUTINO la neopromossa ...

Calciomercato Torino: pressing granata su Ramirez. Le ultime Calcio News 24 Calciomercato Roma, assalto a Belotti | Cairo alza la voce: c’è l’annuncio Calciomercato Roma, tentazione Belotti: l'annuncio del presidente del Torino Urbano Cairo sull'offerta di rinnovo presentata dai granata.

Cairo-Juric: lungo conciliabolo sul campo di Bressanone Dopo l'amichevole tra Torino e Al Fateh, e dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, Urbano Cairo si è intrattenuto con l'allenatore Ivan Juric per un lungo colloquio sulla pista d' ...

