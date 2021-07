Calciomercato Napoli, super offerta per Mertens: non ci pensa due volte! (Di martedì 27 luglio 2021) Si potrebbe muovere il Calciomercato in uscita del Napoli. Infatti è arrivata un offerta imperdibile per Dries Mertens: la sua decisione. Dries Mertens vicino all’addio? (Getty Images)Il Napoli è sempre vigile sul Calciomercato ed è pronta ad ascoltare tutte le offerte anche per i suoi top player. Sono diversi i nomi in uscita, tra questi non troviamo solamente Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Fabiàn Ruiz, ma a sorpresa anche Dries Mertens. Il belga la passata stagione ha rinnovato con gli azzurri, ma non è riuscito a mantenere gli alti livelli ... Leggi su vesuvius (Di martedì 27 luglio 2021) Si potrebbe muovere ilin uscita del. Infatti è arrivata unimperdibile per Dries: la sua decisione. Driesvicino all’addio? (Getty Images)Ilè sempre vigile suled è pronta ad ascoltare tutte le offerte anche per i suoi top player. Sono diversi i nomi in uscita, tra questi non troviamo solamente Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Fabiàn Ruiz, ma a sorpresa anche Dries. Il belga la passata stagione ha rinnovato con gli azzurri, ma non è riuscito a mantenere gli alti livelli ...

cn1926it : #Calciomercato #Napoli, non dispiace #Vecino: #Thorsby non è uscito dai radar - anteprima24 : ** Demme ko, il ##Napoli cerca il colpo low cost: tre nomi nel mirino, spunta una new entry dalla Premier **… - CiroTroise : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - Manu100_7 : RT @RudyGaletti: ???? Arrivano conferme sull'interesse del #Napoli per A. #Moreno (alt. low-cost a #EmersonPalmieri). Il #RealBetis chiede €… -