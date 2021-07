Calciomercato Lecce | Trinchera è il nuovo ds

(Di martedì 27 luglio 2021)- " L'U. S.comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Stefano, il quale entrerà a far parte dell'Area Tecnica coordinata dal Direttore Generale Pantaleo Corvino. ...

- " L'U. S.comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Stefano Trinchera, il quale entrerà a far parte dell'Area Tecnica coordinata dal Direttore Generale Pantaleo Corvino. Trinchera ha ...esprime soddisfazione per il ritorno di Stefano Trinchera che è stato il primo direttore sportivo incaricato dall'attuale proprietà.Lecce calcio, una notizia importante di calcio mercato. Come riportano i canali ufficiali della società, arriva il ritorno del Direttore ...Nato a Bentivoglio, il 9 aprile 1984, Loviso è un centrocampista che è cresciuto nelle giovanili del Bologna, con i felsinei ha iniziato la sua carriera e ...