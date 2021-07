Calciomercato Genoa | nuovo tentativo per Zappacosta | affare complicato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 luglio 2021): i rossoblù vorrebbero riportare Davidein Liguria, ma la trattativa è difficile Dopo una buona stagione in Liguria, Davideè rientrato al Chelsea dopo il prestito al. Il Grifone, però, vorrebbe riportarlo a Marassi nonostante la concorrenza di Inter, Fiorentina e Napoli. La trattativa però, come riportato da Il Secolo XIX, sarebbe complicata sia per l’alto ingaggio del calciatore sia per la valutazione che fa il club londinese: circa 5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.