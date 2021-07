Calciomercato Chelsea: si tenta il colpo in difesa (Di martedì 27 luglio 2021) Il Chelsea, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe deciso di rinforzare la propria difesa: il profilo scelto dai blues è quello di Koundé del Siviglia. Il classe ’98 avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento a Londra. Il Chelsea, infatti, ha dato il via alla trattativa con il club spagnolo. Il centrale francese è seguito anche dal Tottenham, alla ricerca di un sostituto di Alderweireld. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Il, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe deciso di rinforzare la propria: il profilo scelto dai blues è quello di Koundé del Siviglia. Il classe ’98 avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento a Londra. Il, infatti, ha dato il via alla trattativa con il club spagnolo. Il centrale francese è seguito anche dal Tottenham, alla ricerca di un sostituto di Alderweireld. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

