Calciomercato Atalanta: la decisione del Milan su Pobega (Di martedì 27 luglio 2021) Il Milan ha preso tempo per decidere il futuro di Pobega: l'Atalanta aspetta la fine del mercato per un nuovo affondo Il Milan ha preso tempo per decidere il futuro di Tommaso Pobega. L'Atalanta, che negli ultimi giorni sta insistendo per prelevare il centrocampista, si è vista arrivare una risposta negativa dai rossoneri. Maldini per il momento ha escluso la cessione, ma non è una scelta definitiva per questa sessione di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

