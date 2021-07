Calcio: Manchester United, trovato accordo con il Real Madrid per acquisto Varane (Di martedì 27 luglio 2021) Manchester, 27 lug. -(Adnkronos) - Il Manchester United con una nota ha confermato di aver trovato un accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Raphael Varane. L'ufficialità è soggetta all'esito positivo delle visite mediche. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021), 27 lug. -(Adnkronos) - Ilcon una nota ha confermato di averuncon ilper il trasferimento di Raphael. L'ufficialità è soggetta all'esito positivo delle visite mediche.

