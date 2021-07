Calcio: Manchester United chiude per Varane, accordo con il Real (Di martedì 27 luglio 2021) Raphael Varane è sostanzialmente un nuovo calciatore del Manchester United. Il club inglese ha infatti annunciato in una nota sul proprio sito di aver raggiunto un accordo con il Real Madrid per il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Raphaelè sostanzialmente un nuovo calciatore del. Il club inglese ha infatti annunciato in una nota sul proprio sito di aver raggiunto uncon ilMadrid per il ...

