Calcio: Borussia Dortmund, ufficiale l'acquisto di Malen dal Psv Eindhoven (Di martedì 27 luglio 2021) Dortmund, 27 lug. - (Adnkronos) - Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante olandese Donyell Malen dal Psv Eindhoven. Il 22enne olandese, ha firmato con i gialloneri un contratto fino al giugno 2026. Nella passata stagione è stato capace di segnare 27 reti e servire 10 assist in 45 partite ufficiali con il Psv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021), 27 lug. - (Adnkronos) - Ilha ufficializzato l'dell'attaccante olandese Donyelldal Psv. Il 22enne olandese, ha firmato con i gialloneri un contratto fino al giugno 2026. Nella passata stagione è stato capace di segnare 27 reti e servire 10 assist in 45 partite ufficiali con il Psv.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Borussia Calciomercato: Borussia Dortmund. Haaland 'Spero nessuno paghi 175mln' Il centravanti del Borussia Dortmund piace alle più grandi big del calcio mondiale, ma la sua valutazione al momento sembra essere fuori dalla portata di chiunque: 175 milioni di euro. "Fino a ieri ...

Haaland: "Spero che nessuno paghi i 175 milioni" Il futuro di Erling Haaland continua a restare avvolto nel mistero. Il centravanti del Borussia Dortmund piace alle piu' grandi big del calcio mondiale, ma la sua valutazione al momento sembra essere fuori dalla portata di chiunque: 175 milioni di euro. "Fino a ieri ero stato un mese ...

Juve, Haaland sarebbe possibilità per il 2022: il Real avrebbe deciso di prendere Mbappé Uno dei giocatori preferiti sembra essere Erling Haaland, centravanti norvegese che la prossima stagione potrebbe lasciare il Borussia Dortmund per circa 75 milioni di euro grazie a una clausola ...

