Calcio: Arnautovic a Bologna, visite mediche in corso (Di martedì 27 luglio 2021) A sette mesi di distanza da quando è iniziata la trattativa, ieri sera è sbarcato a Bologna Marco Arnautovic (32 anni), per l'entusiasmo della piazza e dei tifosi, accorsi in circa 500 in via ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) A sette mesi di distanza da quando è iniziata la trattativa, ieri sera è sbarcato aMarco(32 anni), per l'entusiasmo della piazza e dei tifosi, accorsi in circa 500 in via ...

Calciomercato Bologna, per Theate balla mezzo milione BOLOGNA - In una Bologna già pazza di Marko Arnautovic , da pazzi il bagno di folla ricevuto ieri dall'attaccante austriaco, resta sempre da sistemare la questione difensore . Il nome giusto, ormai è noto, è Arthur Theate , 21 enne in forza all'...

