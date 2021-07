Calcio | Allegri | ' contento di ritrovare CR7 | ha una responsabilità maggiore di 3 anni fa'

(Di martedì 27 luglio 2021) Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "E' un campione straordinario e un ragazzo intelligente. Ieri è tornato e abbiamo parlato, così come ho fatto con tutti. Gli ho detto che è un anno importante e che sonodi ritrovarlo. Ha unadi trefa, quando c'era una squadra molto esperta". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin merito a Cristiano Ronaldo. "Oggi, oltre che mettere in campo le sue qualità, mi aspetto da lui cose anche sul piano delleda uomo qual è", aggiungenel corso della sua conferenza stampa ...

Andrea Agnelli presenta così in conferenza stampa Massimiliano. "Max è qui - aggiunge il presidente della Juventus - perché pensa che questo nuovo gruppo dirigente saprà agire nel solco della ...TORINO - Il tecnico della Juventus , Massimiliano, il 22 agosto comincerà ufficialmente la sua seconda avventura sulla panchina bianconera a distanza di due stagioni. L'allenatore della Vecchia Signora si è presentato per la prima volta in ...Si sente "come quando ho iniziato ad allenare, 18 anni fa" Massimiliano Allegri, che presentandosi alla stampa come nuovo allenatore della Juventus si definisce "emozionato e divertito".Torino, 27 lug. – (Adnkronos) – “Ringrazio anche le altre società che mi hanno cercato, poi però ho chiamato il presidente Agnelli e sono tornato qui. Sono responsabile della scelta che ho fatto, e so ...