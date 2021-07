Calcio | Agnelli | ' di Allegri ci è sempre piaciuta la teoria del corto muso'

(Di martedì 27 luglio 2021) Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Inutile dilungarsi sul palmares di. Quello che ci èpiaciuto vedere è ladel "", quindi esseredavanti all'ultimo metro". Così il presidente della Juventus Andreanel corso della presentazione del tecnico Massimiliano. "Aspettative? Ogni aspettativa contiene in sé un pregiudizio, è questo è sbagliato -prosegue il presidente bianconero-. Qui alla Juve ogni giorno si lavora per conquistare vittorie, e non è scontato. Pensarlo sarebbe un errore. Dietro ad ogni annata c'è ...

TORINO - L'amicizia è nata subito e si è rafforzata nel quinquennio. Questione di chimica caratteriale fra Andreae Massimiliano Allegri, ilper loro è una questione marginale, anche se logicamente ne parlano tantissimo. E hanno molte idee in comune o, più che altro, una filosofia: il pragmatismo. ...... a essere confermati in questo ruolo sono Emma Marrone, Manuel, Hell Raton e Mika . Facendo nostra una vecchia massima delper X Factors: 'Squadra che vince non si cambia'. Fonte foto:...Torino, 27 lug. – (Adnkronos) – “Max è l’allenatore della Juve perché ha la credibilità per scrivere un capitolo nuovo”. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel corso della presentazione ...Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel corso della presentazione del tecnico Massimiliano Allegri. “Aspettative? Ogni aspettativa contiene in sé un pregiudizio, è questo è sbagliato ...