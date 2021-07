Cairo | «Rinnovo Belotti? Gli abbiamo fatto un’offerta molto importante Su Pjaca…»

(Di martedì 27 luglio 2021) Urbano, presidente del Torino, ha parlato dopo l’amichevole a Bressanone contro l’Al Fateh. Le sue parole Urbano, presidente del Torino, ha parlato dopo l’amichevole tra i granata e l’Al Fateh a Bressanone. Le sue parole riportate da Toronews.net.– «A lui è stata fatta una offerta diper quelle che sono le nostre possibilità. Se lui non accettasse ne prenderemmo atto. Dopodiché aspettiamo, non mi piace fare le trattative sui giornali. Vediamo cosa succede,un mese davanti per chiudere o fare ...

Ora che il suo contratto con Urbano, patron di La7, è in scadenza Giletti potrebbe optare per il. Ipotesi molto accreditata negli ambienti tv. Blogo fa sapere di una puntata speciale di ...Il contratto del Gallo con la società di Urbanoscadrà fra un anno, ovvero nel giugno del 2022, e questa distanza sulpreoccupa particolarmente i tifosi piemontesi che potrebbero vedere ...Urbano Cairo ha parlato al termine della gara tra il Torino e il Bressanone ed è stato intercettato dall'inviato di TMW, ecco le parole del presidente granata: "Sono partite che ...Bressanone, 27 lug. -(Adnkronos) – “Ora è in vacanza, quando tornerà parleremo con lui. Al momento lasciamolo tranquillo. Gli abbiamo fatto un’offerta molto importante per le nostre casse, dopodiché s ...