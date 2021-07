Cairo: “Belotti? Gli abbiamo fatto un’offerta molto importante. Stiamo lavorando per Pjaca” (Di martedì 27 luglio 2021) Al termine dell’amichevole pareggiata dal Torino a Bressanone contro i sauditi dell’Al Fateh, il presidente granata, Urbano Cairo ha parlato di mercato, in particolare di un’offerta per il rinnovo di Belotti. Queste le sue parole: “Belotti? Ora il giocatore è in vacanza, quando tornerà parleremo con lui. Al momento lasciamolo tranquillo. Gli abbiamo fatto un’offerta molto importante per le nostre casse, dopodiché se non accetta l’offerta valuteremo altre cose. Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si è fatta ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Al termine dell’amichevole pareggiata dal Torino a Bressanone contro i sauditi dell’Al Fateh, il presidente granata, Urbanoha parlato di mercato, in particolare diper il rinnovo di. Queste le sue parole: “? Ora il giocatore è in vacanza, quando tornerà parleremo con lui. Al momento lasciamolo tranquillo. Gliper le nostre casse, dopodiché se non accetta l’offerta valuteremo altre cose. Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si è fatta ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Torino | Dalle impressioni sulla squadra al tema del rinnovo di #Belotti: le parole di #Cairo - milansette : Torino, Cairo: 'Fatta offerta importante a Belotti per le nostre casse, dopodiché se non l'accetta...' #acmilan… - Bitesizewn : Cairo: ‘Torino made our proposal to Belotti’ - sportmediaset : #Torino, Cairo: 'Belotti? Fatto offerta importante, aspettiamo'. #SportMediaset - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ????#Torino, #Cairo su #Belotti: “Gli abbiamo fatto un’offerta importante. Vedremo cosa deciderà” ??Le parole del preside… -