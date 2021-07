Cagliari | nome nuovo per l’attacco dei rossoblu

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato, Giulini va a caccia di una nuova punta e nelle ultime ore è emerso illow cost di Mbaye Diagne. Diagne al, cosa c’è di vero? Con Cerri ormai a un passo dal Como e Simeone che resta in uscita, ilsi guarda attorno. Serve un’alternativa a Pavoletti e la dirigenza rossoblù potrebbe aver individuato l’uomo giusto. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club sardo avrebbe effettuato un sondaggio per il centravanti Mbaye Diagne, classe 1991 in forza al Galatasaray. Attaccante molto fisico, con i suoi 191 cm di altezza sarebbe l’alter ego ideale di Pavoletti e dopo ...