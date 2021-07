BUFERA SUL RITIRO TAMPONI PCR DEL CDC USA: “Inaffidabili” già per OMS e Svezia. Avv. Fusillo: “Fallimento della Sanità Pubblica” (Di martedì 27 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News «La notizia del RITIRO dell’autorizzazione dei test PCR da parte del CDC USA cambia totalmente la narrativa Covid. Se i test non sono affidabili e confondono la comune influenza con il Covid allora ciò significa che decine di migliaia di pazienti che avevano l’influenza sono proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 27 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News «La notizia deldell’autorizzazione dei test PCR da parte del CDC USA cambia totalmente la narrativa Covid. Se i test non sono affidabili e confondono la comune influenza con il Covid allora ciò significa che decine di migliaia di pazienti che avevano l’influenza sono proviene da Database Italia.

